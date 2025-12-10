Аэропорт Минвод ожидает 140 тысяч пассажиров за новогодние праздники

Международный аэропорт Минеральные Воды планирует обслужить 140 тысяч пассажиров в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани изданию «Эксперт Юг».

Рейсы будут выполняться согласно расписанию осенне-зимнего периода. Одновременно авиаперевозчики увеличат частоту полётов по нескольким направлениям.

Авиакомпания «Смартавиа» добавит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург, «Аэрофлот» — в московский аэропорт Шереметьево. Перевозчик «Азимут» расширит количество полётов по маршрутам в Самару, Ереван, Тбилиси и Анталью.

Новые направления в праздничный период открывать не планируют, уточнили в пресс-службе аэропорта.

По прогнозам, общий пассажиропоток по результатам года составит 4,6 млн человек.

Для сравнения: аэропорт Элисты ожидает в новогодние каникулы 2026 года 1,2 тыс. пассажиров. В 2025 году он планирует обслужить свыше 60 тыс. человек. Аэропорт Краснодара прогнозирует трафик в 3,5 млн пассажиров в 2026 году и после открытия обслуживает 22 рейса, включая 12 международных.

Тат Гаспарян