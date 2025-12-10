В Ставропольском крае из-за утраты доверия уволили 35 чиновников

С начала 2025 года в Ставропольском крае 35 чиновников уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

За тот же период ведомство пресекло более 1,7 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. На сумму свыше 150 млн руб. оштрафовали 100 должностных и юридических лиц.

Кроме того, по искам прокуроров в доход государства взыскали деньги и имущество на сумму более 2,9 млрд руб. По материалам прокурорских проверок возбудили 20 уголовных дел.

Мария Хоперская