В Ставропольском крае из-за утраты доверия уволили 35 чиновников
С начала 2025 года в Ставропольском крае 35 чиновников уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
За тот же период ведомство пресекло более 1,7 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. На сумму свыше 150 млн руб. оштрафовали 100 должностных и юридических лиц.
Кроме того, по искам прокуроров в доход государства взыскали деньги и имущество на сумму более 2,9 млрд руб. По материалам прокурорских проверок возбудили 20 уголовных дел.