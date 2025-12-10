В Геленджике откроют патриотический терренкур за 45,5 млн рублей

В Геленджике готовят к открытию патриотический терренкур за 45,5 млн руб. Тропу для пеших прогулок обустроили рядом с музейным комплексом «Землянка штаба 18-й армии». Всего на территории региона есть более 320 туристических маршрутов, включая тропы здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инны Петуховой, сеть терренкуров развивают для того, чтобы жители и гости края смогли заниматься активным отдыхом. Места для пеших прогулок обустраивают в том числе по краевой программе «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса». Среди обновленных локаций есть «Маркотх» в Геленджике и «Дантово ущелье — Скала Спасения» на территории Горячего Ключа. На благоустройство патриотического терренкура землянок в геленджикском селе Марьина роща выделили 45,5 млн руб., в том числе 38 млн руб. поступило из бюджета региона.

Новая локация является продолжением комплекса «Штаб 18-й армии». Тропа проходит по лесу, она оборудована подсветкой, скамейками, также там установлен питьевой бювет. Сам музейный комплекс состоит из нескольких воссозданных землянок, которые соответствуют облику того времени. В годы Великой Отечественной войны там находился штаб, который руководил Новороссийской десантной операцией.

По данным администрации Краснодарского края, «Штаб 18-й армии» работает круглый год без выходных, вход свободный. Каждую субботу в 15:00 там проводят бесплатные экскурсии с применением виар-очков, которые погружают зрителей в реалии военной эпохи. С начала этого года музей посетили около 17 тыс. человек. Ожидается, что после открытия патриотической тропы посетителей станет больше.

Алина Зорина