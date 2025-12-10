Уровень закредитованности дагестанского бизнеса вырос на треть

Кредитный портфель бизнеса Дагестана увеличился на 34% за год и достиг почти 56 млрд руб. на 1 октября 2025 года. Пресс-служба отделения Банка России по республике сообщила эти данные накануне. Управляющий отделением Мурад Идрисов отметил ключевые драйверы роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Малый и средний бизнес показал самый высокий темп прироста. Портфель МСП составил 30,6 млрд руб., что на 44,7% больше, чем год назад. Крупные юридические лица получили кредиты на 25,3 млрд руб. с ростом в 23%. Строительная отрасль и операции с недвижимостью внесли основной вклад в динамику.

Проектное финансирование жилья активно стимулирует кредитование. Банки разместили на эскроу-счетах 19,8 млрд руб., увеличив объем на 31,5% за год. Мурад Идрисов связал это с растущим спросом на жилье в республике. Такие механизмы помогают бизнесу расширять проекты без лишних рисков.

В 2024 году, кредитование бизнеса в Дагестане выросло на 18%. Предприниматели тогда привлекли свыше 23 млрд руб. от банков. К июлю 2025 года портфель уже превысил 50 млрд руб. с приростом в 28%, что подтверждает устойчивую тенденцию. Общий корпоративный портфель в России за 9 месяцев 2025 года прибавил 6,7 трлн руб., хотя темпы замедлились. Рост отражает оживление экономики региона, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ в 16,5%. Бизнес адаптируется к условиям системного экономического кризиса, фокусируясь на инфраструктуре и жилье. Для сравнения, в Адыгее аналогичный портфель вырос на 32% до 46,7 млрд руб., что подчеркивает общий тренд на Северном Кавказе.

Станислав Маслаков