В Батайске сироты получили квартиры после вмешательства прокуратуры
В Батайске администрация предоставила благоустроенное жилье 12 детям-сиротам после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Правоохранители провели проверку соблюдения закона об обеспечении жильем лиц, лишившихся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте. Выяснилось, что городские власти в установленные законом сроки не предприняли мер для выделения жилых помещений. Прокуратура направила главе муниципального образования представление.