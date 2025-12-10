В Батайске сироты получили квартиры после вмешательства прокуратуры

В Батайске администрация предоставила благоустроенное жилье 12 детям-сиротам после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Правоохранители провели проверку соблюдения закона об обеспечении жильем лиц, лишившихся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте. Выяснилось, что городские власти в установленные законом сроки не предприняли мер для выделения жилых помещений. Прокуратура направила главе муниципального образования представление.

Константин Соловьев