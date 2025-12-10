В Волгоградской области банки не одобряют 83% кредитных заявок

Количество отказов в выдаче кредитов выросло за год в Волгоградской области на 4,2%. Данные за 11 месяцев 2025 года опубликовало НБКИ.

В ноябре 2024 года бюро зафиксировало в регионе отказы на 78,8% кредитных заявок. В аналогичном периоде 2025-го показатель составил 83%. Отметим, соседняя Саратовская область показала сопоставимый рост — на 4,8%, до 82,5% отказов.

Среди регионов с самым высоким процентом невыдачи кредитов: Кемеровская область (84,4%), Новосибирская (84,2%) и Омская (84,2%), Алтайский край (83,8%), а также Иркутская область (83,7%). Меньше всего отказывают в Нижегородской (78,9%) и Воронежской (79,1%) областях, Удмуртской Республике (79,4%) и Белгородской области (79,6%). В Москве кредит не выдают в 79,9% случаев, в Санкт-Петербурге — в 80,1%.

Сильнее всего уровень отказов вырос в Москве — плюс 6,8% в сравнении с ноябрем прошлого года. Второе место у Красноярского края — плюс 6,4%. Затем идут Санкт-Петербург (+6,2%), Самарская (+6,1%) и Московская (+5,9%) области.

«Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. <...> Снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества. Конкуренция в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (более 750 баллов по шкале Персонального кредитного рейтинга) у банков только нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет менее 58%»,— отметили в НБКИ.

Дарья Васенина