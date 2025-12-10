Шесть регионов СКФО получат 32 млн рублей на газификацию

Правительство России выделит 32 млн руб. шести регионам Северо-Кавказского федерального округа на программу социальной газификации в 2025 году. Дагестан возьмет 10,8 млн руб., Карачаево-Черкесия — 15 млн руб., Ингушетия — 1,7 млн руб., Кабардино-Балкария и Ставропольский край по 2,1 млн руб. каждый, Северная Осетия — 99 тыс. руб. Распоряжение кабмина опубликовали на официальном сайте, оно распределяет средства по заявкам региональных властей из общего пула в 1 млрд руб. на 55 субъектов РФ.

Программа помогает льготникам подключить газ к домам. Государство дает субсидию в 100 тыс. руб. на оборудование и работы по прокладке сетей до участка. Получатели — многодетные семьи, малоимущие, инвалиды I группы, ухаживающие за детьми-инвалидами и другие льготные категории. С 2021 года заключили свыше 1,4 млн договоров, подключили сотни тысяч домов. В 2025 году финансирование продлили постановлением премьера Михаила Мишустина в рамках госпрограммы «Развитие энергетики».

В СКФО газификация решает ключевые проблемы. Регионы страдают от дефицита сетей, особенно в горных районах. Дагестан лидирует по сумме: 10,8 млн руб. пойдут на тысячи заявок. В 2024 году там почти 1800 домовладений получили газ по программе, в 2025-м уже 516 семей взяли субсидии к августу. Карачаево-Черкесия получит 15 млн руб., она активно наращивает темпы. Ставропольский край и Кабардино-Балкария возьмут по 2,1 млн руб. на равных условиях, Ингушетия — 1,7 млн руб., Северная Осетия завершит мелкие проекты на 99 тыс. руб.

Средства распределяют с учетом использования. Регионы подают заявки до 30 сентября, неосвоенные суммы перекидывают другим субъектам. Это стимулирует эффективность. В СКФО дотации растут: за 10 лет федералы резко увеличили поддержку бюджетов. Газификация повышает качество жизни, снижает зависимость от угля и электричества, поддерживает экономику. В 2025-м число договоров превысит 11,1 тыс. по льготам.

Станислав Маслаков