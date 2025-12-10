В Дагестане у местного жителя изъяли 10 кг сильнодействующих веществ

Сотрудники Северо-Кавказской таможни совместно с региональным УФСБ изъяли около 10 кг «Сибутрамина» в доме 28-летнего жителя села Тагиркент-Казмаляр в Дагестане. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антинаркотической комиссии в Ставропольском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, мужчина заказывал запрещенное сильнодействующее вещество из-за границы. Согласно открытым источникам интернета, изъятое вещество является психостимулятором, усиливающим чувство насыщения, относится к группе препаратов для лечения ожирения. В России «Сибутрамин» запрещен, входит в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Кроме того, донецкие таможенники при досмотре двух посылок, следовавших из Казахстана в адрес жительницыгорода Зугрэс Донецкой Народной Республики, обнаружили 336 капсул сильнодействующего вещества «Сибутрамина» общей массой 87,65 г.

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ). Максимальное наказание по статье предусматривает до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Константин Соловьев