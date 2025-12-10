Жители Ростовской области задолжали за ЖКХ 5,7 млрд рублей в 2025 году

Задолженность потребителей Ростовской области по жилищно-коммунальным услугам и капитальному ремонту на 1 ноября превысила 5,7 млрд руб. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Должниками по коммунальным услугам числятся 219 тыс. человек и 4,5 тыс. организаций. При общей численности трудоспособного населения региона в 2,2 млн человек (включая 53,7 тыс. безработных) долги по ЖКХ имеются почти у каждого десятого работоспособного гражданина старше 15 лет.

Наибольшую сумму составляет задолженность за водоснабжение — 1,5 млрд руб. Жители недоплатили водоканалам 1,4 млрд руб., организации — 143,8 млн. руб. Поставщики электроэнергии недополучили 787,8 млн руб., отопления — 500,7 млн руб., газа — 337,7 млн. руб.

Отдельно стоят долги за капитальный ремонт — жильцы многоквартирных домов задолжали 2,5 млрд млн руб. Однако эта цифра может быть неточной из-за перехода Фонда капремонта на новое программное обеспечение, о чем организация предупреждала в долговых квитанциях.

В целом официальная задолженность потребителей Ростовской области по ЖКХ и капремонту составляет чуть более 5,7 млрд руб.

Валентина Любашенко