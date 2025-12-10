В Татарстане доля ипотеки на загородные дома по итогам ноября достигла 17,2%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Домклик», проанализировавшие данные «Сбера».

Доля ипотек на загородные дома Татарстана выросла до 17,2%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольший процент кредитов на загородные дома от общего числа выданных ипотек в ноябре зафиксирован в Калмыкии (31,7%) и Оренбургской области (21,4%). Татарстан занял третье место.

В целом за месяц по стране выдачи ипотек на индивидуальное жилищное строительство сократились на 25%, до 11,6 млрд руб.

Спрос на готовые дома снизился на 15%, с 35,2 млрд руб. в октябре до 29,8 млрд руб. в ноябре. В результате доля готовых загородных домов в общей структуре ипотечных выдач сократилась на 1,8 процентных пунктов, до 8,2%, а доля ИЖС — на 1,2 процентных пункта, до 3,2%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году 55% новостроек Татарстана покупали с привлечением кредитов.

Анна Кайдалова