АвтоВАЗ планирует завершить четвертый год подряд без убытков

АвтоВАЗ рассчитывает завершить текущий год без финансовых потерь, что станет четвертым подряд годом без убытков. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

По словам господина Соколова, положительный результат обусловлен ростом выручки во втором полугодии, который является базой для расчета операционной и чистой прибыли, а также формирования инвестиционной программы на следующий год. Финансовая отчетность АвтоВАЗа по международным стандартам не публиковалась с 2019 года, однако, по данным Renault Group, в 2020 году компания понесла убыток в размере €196 млн.

В текущем году АвтоВАЗ инвестировал 42 млрд руб. В следующем году планируется сохранить аналогичный объем инвестиций. Господин Соколов отметил, что масштабная инвестиционная программа не позволила снизить долговую нагрузку, однако уровень заимствований не увеличился существенно. В конце 2024 года задолженность компании составила 100 млрд руб., как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

В 2026 году АвтоВАЗ направит средства на запуск производства моделей Lada Azimut и Niva Legend с двигателем 1,8 л, а также двигателей мощностью до 120 и 132 л. с. Кроме того, инвестиции будут направлены на другие производственные проекты. С января 2026 года компания планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе, что связано с увеличением производственного плана. Сокращение рабочей недели до четырех дней было введено осенью из-за высокой ключевой ставки и ужесточения условий автокредитования.

Андрей Сазонов