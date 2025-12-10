Глава СКР хочет знать, почему в Пензенской области не отремонтировали дорогу

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобу жителей Камешкирского района Пензенской области на плохую дорогу. Соответствующий релиз опубликовал информационный центр ведомства.

О нарушении прав сообщили жители сел Красное поле и Шаткино. По словам пензенцев, участок дороги долгое время находится в ненормативном состоянии: «асфальтовое покрытие частично разрушено, на поверхности образовались многочисленные глубокие ямы». Обращения к местным властям результата не дали, уточнили следователи.

СУ СКР по Пензенской области начало проверку. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад об установленных обстоятельствах от руководителя регионального управления Владимира Игнатенкова. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Дарья Васенина