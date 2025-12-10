В Анапе ведется масштабный ремонт дорог на 15 улицах

В Анапе ведется масштабное обновление дорожной инфраструктуры на 15 улицах города. Общая готовность составляет около 80%, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Строительные работы ведутся одновременно на нескольких участках: улицах Гребенской, Терской, Краснодарской, а также на Северной от Красноармейской до Симферопольского проспекта.

В разной степени готовности находятся улицы Короткая, Межсанаторный проезд, Пионерский проспект, Гостевой проезд, Славная, Верхняя дорога, Объездная и Комсомольская. Также ремонтируются переулок Летний в селе Витязево, улица Центральная в Супсехе и улица Черноморская в Анапской.

Коммунальные службы призывают жителей и туристов учитывать временные ограничения движения, заблаговременно планировать поездки и использовать альтернативные маршруты. Ведомство приносит извинения за временные неудобства.

Алина Зорина