В КБР собрали более 360 тысяч тонн овощей за 10 месяцев

В Кабардино-Балкарии за 10 месяцев собрано 360,5 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, что на 19% превышает валовой сбор в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что средняя урожайность овощей открытого грунта выросла на 22% и составила 235,5 центнера с га. Овощеводство открытого грунта — одно из приоритетных направлений в республике. В прошлом году было собрано более 461 тыс. т овощей, включая 422,2 тыс. т открытого грунта.

Константин Соловьев