Новороссийские предприятия увеличили отгрузку продукции на 4%

Крупные и средние предприятия Новороссийска с начала 2025 года отгрузили продукцию на 721 млрд руб., увеличив показатель на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вклад Новороссийска в консолидированный бюджет региона за этот период достиг 55,6 млрд руб. Новороссийская агломерация с населением около 600 тыс. человек формирует 15% объема базовых отраслей экономики края стоимостью свыше 1 трлн руб.

По словам министра экономики региона Алексея Юртаева, в городе сосредоточена десятая часть всех накопленных капиталовложений — более 380 млрд руб. Это подтверждает статус территории как стратегического центра роста.

«Сегодня необходимо использовать все доступные механизмы для дальнейшего развития территории, которые доступны в рамках Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036», — отметил Алексей Юртаев.

На стратегической сессии мэр Новороссийска Андрей Кравченко представил флагманские проекты развития, включая модернизацию транспортной инфраструктуры и систем водоснабжения. Участники обсудили формирование мастер-плана города и возможность создания особой экономической зоны. По итогам встречи определили дальнейшие шаги для развития потенциала агломерации.

Алина Зорина