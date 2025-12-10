В Кольцово прокомментировали инцидент с чемоданом на перроне

В аэропорту Кольцово прокомментировали видеозапись и сообщения, согласно которым сотрудники оставили на взлетной полосе чемодан. Как сообщили в пресс-службе, по факту инцидента была проведена проверка.

Согласно результатам проверки, вечером 8 декабря при движении автопоезда с багажом по перрону телега попала на снежный накат, что привело к падению нескольких чемоданов. Водитель оперативно обнаружил произошедшее, остановился и вернул груз на телегу. «Весь багаж с автопоезда был своевременно погружен на борт, к которому и следовал автопоезд. С сотрудниками служб аэропорта будут проведены дополнительные инструктажи по этой ситуации. Приносим извинения пассажирам, чей багаж выпал при перевозке»,— сказано в сообщении.

В Кольцово также подчеркнули, что багаж «на взлетно-посадочную полосу попасть никак не мог».

Ирина Пичурина