На Дону пассажиропоток городских электричек сократился на 9,5% в 2025 году

Пассажиропоток городской электрички в Ростове-на-Дону за десять месяцев 2025 года снизился почти на 9,5%. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для увеличения числа пользователей власти планируют расширить сеть маршрутов. Ведомство намерено предпринять ряд мер в числе которых: строительство новых остановок у жилых комплексов «Октябрь Парк», «Красный Аксай» и «Екатерининский». Также прорабатывается создание платформы у ЖК «Самолет» на ул. Пойменной.

«Цель инициативы — улучшить транспортную доступность новых районов города и привлечь больше пассажиров к использованию электротранспорта»,— пояснили в министерстве.

Валентина Любашенко

