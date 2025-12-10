На Дону пассажиропоток городских электричек сократился на 9,5% в 2025 году
Пассажиропоток городской электрички в Ростове-на-Дону за десять месяцев 2025 года снизился почти на 9,5%. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на региональное министерство транспорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Для увеличения числа пользователей власти планируют расширить сеть маршрутов. Ведомство намерено предпринять ряд мер в числе которых: строительство новых остановок у жилых комплексов «Октябрь Парк», «Красный Аксай» и «Екатерининский». Также прорабатывается создание платформы у ЖК «Самолет» на ул. Пойменной.
«Цель инициативы — улучшить транспортную доступность новых районов города и привлечь больше пассажиров к использованию электротранспорта»,— пояснили в министерстве.