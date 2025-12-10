Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Северной Осетии фермерские хозяйства получат гранты на 143 млн рублей

В Северной Осетии 59 фермерских хозяйств до конца года получат гранты «Агростартап» общей суммой 143 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что фермеры могут получить до 8 млн руб. господдержки. Деньги субъекты смогут направить на закупку саженцев, техники, строительство помещений для производства и на другие цели. В 2025 году в конкурсном отборе участвовали 120 человек.

Константин Соловьев

