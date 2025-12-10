Водителя Volkswagen госпитализировали после ДТП с опрокидыванием на Ставрополье

В Изобильненском округе Ставропольского края 49-летний водитель Volkswagen пострадал в ДТП. Авария случилась вечером 10 декабря на автодороге «Сенгилеевское-Новотроицкое», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно установлено, что автомобилист слишком разогнался на полупустой дороге, из-за чего потерял управление машиной. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В результате случившегося пострадавшего госпитализировали. Стаж вождения автомобилиста — около девяти лет. За последние два года он привлекался к административной ответственности один раз.

Мария Хоперская