На Среднем Урале оштрафовали банк за звонки человеку, который не был должником

Банк из Свердловской области выплатил штраф в размере 200 тыс. руб. за звонки жительнице Екатеринбурга, которая не была заемщиком, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К приставам обратилась екатеринбурженка, сообщившая о незаконных требованиях погасить кредит. Она пояснила, что кредитных договоров не заключала и не давала согласия на взаимодействие с банком по вопросам возврата задолженности. Кроме того, она неоднократно говорила сотрудникам банка, что не брала кредит, а должник, который указал ее номер, ей неизвестен.

Проверка, проведенная специалистами отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности регионального ГУФССП, выявила нарушения требований Федерального закона №230-ФЗ в процессе взыскания задолженности. По итогам проверки банк был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Ирина Пичурина