Из Ростовской области в Турцию экспортировали 4,7 тысячи тонн шрота

С 1 по 5 декабря 2025 года из Ростовской области в Турцию направили 4,7 тыс. т подсолнечного шрота. Речь идет о кормах растительного происхождения для животных, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Корма прошли все необходимые исследования, в том числе на соответствие требованиям страны-импортера. Нарушений требований ветеринарного законодательства специалисты не выявили.

Мария Хоперская