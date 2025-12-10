В Ростовской области производство обуви за год выросло на 13%

По итогам девяти месяцев 2025 года в Ростовской области произвели более 4,5 млн пар обуви. Это на 13% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

За тот же период 2024 года в области выпустили около 4 млн пар обуви. Основными производителями в Ростовской области являются ООО «Донобувь», ООО «Т.Д.ДИН,О» и ИП Яцко И.А.

В прошлом году при продаже обуви специалисты выявили около 764,4 тыс. нарушений. Большая часть из них оказалась связана с некорректной разрешительной документацией. Таких нарушений выявили 688,8 тыс.

Мария Хоперская