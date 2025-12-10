На трассе Курган — Тюмень погиб человек, еще трое доставлены в больницу

В Тюменской области на 137 км дороги Курган — Тюмень в ДТП погиб человек и еще трое пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 9 декабря в Исетском районе.

По предварительным данным, около 23:00 20-летний водитель Daewoo Gentra при повороте не предоставил преимущество автомобилю «Лада Гранта» и столкнулся с ним.

В результате аварии погиб 34-летний пассажир «Лады», который находился на переднем сиденье и скончался до приезда скорой. Обоих водителей и пассажира иномарки с травмами доставили в больницу.

Ирина Пичурина