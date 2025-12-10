В Северной Осетии из-за гриппа на карантин закрыли семь школ и 97 классов

В Северной Осетии на карантин закрыли 97 классов и семь школ. Об этом сообщила министр образования региона Элла Алибекова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной для принятия такого решения стал рост заболеваемости гриппом среди школьников. Показатель уже достиг 15%.

Госпожа Алибекова поручила директорам школ обеспечить ежедневное проведение утренних фильтров. Это необходимо для своевременного выявления признаков заболевания и предотвращения распространения инфекции.

Мария Хоперская