В Северной Осетии из-за гриппа на карантин закрыли семь школ и 97 классов
В Северной Осетии на карантин закрыли 97 классов и семь школ. Об этом сообщила министр образования региона Элла Алибекова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Причиной для принятия такого решения стал рост заболеваемости гриппом среди школьников. Показатель уже достиг 15%.
Госпожа Алибекова поручила директорам школ обеспечить ежедневное проведение утренних фильтров. Это необходимо для своевременного выявления признаков заболевания и предотвращения распространения инфекции.