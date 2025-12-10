Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего стройки ЖК «Окинава» в Тюмени

В Тюмени проводится проверка обстоятельств гибели рабочего на строительной площадке ЖК «Окинава», сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел ночью 10 декабря на объекте, расположенном на улице Пожарных и спасателей.

Фото: прокуратура Тюменской области

По информации ведомства, работник погиб в результате падения с высоты во время строительных работ. На месте происшествия работал и.о. прокурора центрального административного округа Артем Морозов.

Прокуратура округа инициировала проверку соблюдения трудового законодательства и норм производственной безопасности по поручению прокуратуры Тюменской области. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ирина Пичурина

