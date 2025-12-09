Главные новости за 9 декабря. Новороссийск

На ремонт дома, пострадавшего от взрыва газа в Новороссийске, выделили 10 млн руб. из городского бюджета. Сумму поделили на две части.

МКД на Анапском шоссе, 12, где в июле этого года произошел взрыв газа, отремонтируют до начала марта. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в управлении городского хозяйства.

На мусорном полигоне в Новороссийске больше недели продолжается пожар. Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Васильевке, Абрау-Дюрсо и в районе Щелбы.

Более 3 тыс. куб. м грунта завезли на горящий мусорный полигон в Новороссийске. Оперативной информацией поделился замглавы Александр Гавриков.

Предварительное слушание по делу экс-депутата ЗСК из Новороссийска Михаила Ковалюка назначено на 15 декабря. Бывший депутат обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве.

В Новороссийске за неделю подешевели составляющие новогоднего салата «оливье» — цены снизились на картофель и куриные яйца. Об этом свидетельствует результат мониторинга управления экономического развития.

Дизельное топливо выросло в цене в Новороссийске на 0,21% по сравнению с 1 декабря. Незначительный рост также зафиксирован на бензин АИ-92 и АИ-95.

В Геленджике усилят контроль за размещением водной техники на побережье и в рекреационных зонах.