В Черноземье 11 декабря будет дождливо и ветрено, от 0°C до +4°C

В четверг, 11 декабря, жителей Черноземья ожидает дождливая и ветреная погода. Температура будет варьироваться от 0°C до +4°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от +1°C до +3°C. В течение дня будет дождливо и пасмурно. Ветер южный и юго-западный, до 8 м/с.

В Воронеже также ожидается потепление: температура составит от 0°C до +1°C, а ветер — до 9 м/с. Вечером и ночью ожидается дождь, на протяжении всего дня погода будет пасмурной.

В Курске утром температура воздуха составит 0°C, вечером поднимется до +2°C, а ночью — до +3°C. На протяжении всего дня будет пасмурно, возможен снег с дождем. Ветер до 8 м/с.

В Липецке будет холодная и пасмурная погода, в течение дня ожидается снег с дождем. Температура утром составит 0°С, днем и вечером останется на том же уровне, а ночью поднимется до +1°С. Юго-западный ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле в течение дня будет дождливо и холодно. Утром температура составит +1°C, а ночью поднимется до +4°C. Ветер — до 10 м/с

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. На протяжении всего дня температура составит 0°С. Ветер с порывами до 9 м/с. Вечером и ночью прогнозируются снег с дождем.

Алина Морозова