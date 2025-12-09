На ремонт дома после взрыва газа в Новороссийске утвердили финансирование

Власти Новороссийска утвердили сумму, которую планируется потратить из муниципального бюджета на восстановление многоквартирного дома на Анапском шоссе, 12, пострадавшего от взрыва газа в июле этого года. Замглавы города Александр Гавриков подписал постановление №5882, согласно которому на ремонт в МКД выделяется почти 10 млн руб.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

Согласно постановлению, к восстановлению дома на Анапском шоссе, 12 привлекут управление городского хозяйства. УГХ выступит муниципальным заказчиком на проведение аварийных работ и перераспределит бюджетные денежные средства на их выполнение в размере 9,99 млн руб. Из них 4,8 млн руб. будет необходимо освоить до конца текущего года, еще 5,2 млн руб. уйдут на производство работ в 2026 году. Постановление вступило в силу со дня подписания, 5 декабря.

В октябре на ремонт дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, планировали выделить 10,4 млн руб., как указывалось в прошлом постановлении №5137. В начале того же месяца финансирование составляло 8,4 млн руб., но, как сообщали «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города, в смету дополнительно включили расходы работы по сантехнике и подключению электричества. По обновленным данным, общую утвержденную сумму финансирования после перерасчета поделили на проведение двух этапов восстановительных работ.

Взрыв бытового газа на Анапском шоссе, 12 произошел в июле этого года. Мэр города Андрей Кравченко заявлял, что в результате произошедшего в многоквартирном доме загорелась крыша, пострадали подъездные окна и некоторые квартиры. Также при взрыве погиб пожилой мужчина.

В управлении городского хозяйства «Ъ-Новороссийск» сообщили, что работы на объекте выполняет подрядчик ООО СК «Девелопмент». Ранее в многоквартирном доме навели санитарный порядок, в конце сентября специалисты установили телескопические стойки для усиления перекрытий и применили цепную лебедку для фиксации стен. Управляющая компания заменила окна на лестничных пролетах, на адресе восстановили кровельный слой, пострадавший в результате пожара.

Некоторые собственники отказались въезжать в свои квартиры после проведения первых аварийно-восстановительных работ. 30 октября и.о. главы Приморского района Евгений Зурабян встречался с собственниками квартир, которые после ЧП стали временно проживать в одной из городских гостиниц. В их квартирах, как утверждал Евгений Зурабян, завершились ремонтные работы, но хозяева не принимали ключи от жилья из соображений безопасности.

В настоящее время работы по восстановлению многоквартирного дома после взрыва бытового газа продолжаются.

София Моисеенко