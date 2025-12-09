Дом, пострадавший от взрыва газа в Новороссийске, восстановят до марта

Администрация Новороссийска обозначила сроки завершения восстановительных работ в многоквартирном доме на Анапском шоссе, 12 после июльского взрыва газа. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в управлении городского хозяйства, весь цикл работ на объекте должны закончить до 1 марта 2026 года.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В управлении городского хозяйства Новороссийска заявили, что подрядчик ООО СК «Девелопмент» произвел работы по разгрузке стены и установке металлических балок в квартире №48, также специалисты усилили плиты перекрытия, демонтировали две подоконные плиты и осуществили армирование кладки стен и прочих конструкций.

«Плановый срок завершения противоаварийных работ — 31 декабря 2025 года, восстановительных работ — 1 марта 2026 года»,— прокомментировали «Ъ-Новороссийск» в УГХ.

Местные власти утвердили размер финансирования на восстановление пострадавшего дома. На остаток текущего года и часть следующего из городского бюджета выделили 10 млн руб.: сумму разбили на два этапа проведения работ по 4,8 млн руб. и 5,2 млн руб.

Взрыв газа в жилом доме на Анапском шоссе, 12 произошел в июле. По словам Андрея Кравченко, при взрыве в МКД доме загорелась крыша, пострадали подъездные окна и некоторые квартиры, погиб пожилой мужчина. Часть работ уже завершена, остальные ремонтные мероприятия продолжаются.

София Моисеенко