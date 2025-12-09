В Анапе снизился спрос на новогодний отдых в среднем на 20%

Туроператоры фиксируют снижение спроса на новогодний отдых в Анапе в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

По информации Ассоциации туроператоров России, спрос на отдых в новогодние праздники в Анапе оказался ниже, чем в прошлом году. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что востребованность туров в Анапу на Новый год уменьшилась в среднем на 20%.

Отели сохранили цены и запланировали специальные программы для туристов, приезжих ожидают круглогодичные средства размещения. Загрузку четырехзвездочных и пятизвездочных отелей и гостиниц эксперты оценивают как среднюю за месяц до Нового года.

На праздничные даты остаются свободными номера во многих средствах размещения на территории города-курорта, в том числе, по данным АТОР, забронировать номер на Новый год можно в популярных анапских отелях.

Эксперты предполагают, что дефицит мест в средствах размещения может сформироваться ближе к концу декабря. Заполненность ожидается в отелях и гостиницах формата «все включено» и «ультра все включено».

София Моисеенко