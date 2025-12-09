Объем торгов акциями компаний Кубани на Мосбирже достиг 1 трлн рублей
Объем операций с ценными бумагами компаний Краснодарского края на фондовом рынке Московской биржи по итогам первых 11 месяцев 2025 года увеличился почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к отметке в 1 трлн руб. Количество заключенных сделок достигло 18,4 млн, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе биржи.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Наиболее активно торговались акции «Магнита», Новороссийского морского торгового порта, Новороссийского комбината хлебопродуктов и «Славянск Эко», которые вошли в пятерку лидеров среди региональных эмитентов.
Совокупная доля кубанских бумаг в обороте площадки выросла на четверть — до 1,34%. Число частных инвесторов из Краснодарского края, имеющих брокерские счета на Мосбирже, превысило 1,58 млн человек.