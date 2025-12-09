Пенсионерка из Новороссийска перевела мошенникам 375 тысяч рублей

Дистанционные мошенники обманули на деньги 78-летнюю женщину из Новороссийска под предлогом перевода средств на «безопасный счет». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

По данным полиции, с пенсионеркой связались мошенники, представившись сотрудниками пенсионного фонда и силовых структур. Они убедили женщину перевести 375 тыс. руб. на резервный счет, заявив, что горожанка подозревается в финансировании недружественного государства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция Новороссийска призвала граждан быть бдительными и не доверять звонкам от незнакомцев.

Новороссийцам рекомендуют прерывать сомнительные разговоры и не сообщать поступающие коды из смс-сообщений. Также в полиции напомнили, что резервных и безопасных счетов не существует.

София Моисеенко