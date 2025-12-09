В Ростовской области запретили охотиться на серую куропатку

В Ростовской области официально завершился сезон охоты на серую куропатку. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Любая добыча пернатых с 7 декабря считается незаконной. За нарушение могут лишить права на охоту и охотничьего оружия на срок до трех лет. Нарушителям-браконьерам также грозит штраф, для физических лиц он составляет до 5 тыс. руб., а для юридических лиц — до 50 тыс. руб.

Наталья Белоштейн