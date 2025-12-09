На Дону доля отказов в розничных кредитах увеличилась почти на 4%

В ноябре 2025 года в Ростовской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты достигла 82,2%, что на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 78,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По объему розничного кредитования регион находится на 15-й позиции среди 30 ведущих субъектов. В ноябре общероссийский показатель отказов достиг максимального значения за последний год и составил 82,6%.

Самые высокие показатели отказов зафиксированы в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях. Самые низкие — в Нижегородской (78,9%) и Воронежской (79,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 79,9% и 80,1% соответственно.

Наибольший рост доли отказов за месяц наблюдался в Москве (+6,8 п. п.), Красноярском крае (+6,4 п. п.) и Санкт-Петербурге (+6,2 п. п.).

Наталья Белоштейн