В порту Ростов заправкой судов в зимнюю навигацию займутся 12 компаний

В зимний период — 2025/26 в порту Ростов-на-Дону бункеровкой судов топливом займутся 12 компаний, располагающих флотом из 28 единиц, в том числе 23 — с ледовым классом «лед 10» и выше. Об этом сообщает ИАА «Портньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во время зимней навигации для судов транспортного, пассажирского и вспомогательного флота в акватории порта Ростов-на-Дону оборудованы восемь пунктов длительной стоянки, рассчитанных на 187 единиц.

Водой в этот период суда будут обеспечивать три судна с ледовым классом. На причале №66А и причале ООО «Лидер» оборудованы отапливаемые гидранты для подключения к городскому водопроводу. Подача воды на суда возможна при температурах до –7 °С.

Еще пять компаний будут заниматься сбором нефтесодержащих, сточных вод и мусора. Всего для этих целей будет задействовано 10 судов, из которых девять имеют ледовый класс. Буксирное обеспечение в порту будет осуществляться 32 организациями, использующими 38 судов с ледовым классом. Доставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) будет осуществляться семью компаниями, располагающими 14 судами, из которых 12 имеют ледовый класс.

По информации капитана порта Ростов-на-Дону Даниила Бусленко, этого количества судов достаточно для обеспечения работы порта зимой.

Наталья Белоштейн