В Абинском районе обновили 6 км теплосетей по нацпроекту

В поселке Ахтырском Абинского района завершили ремонт теплосетей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватили два участка трубопровода общей протяженностью около 6 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Отремонтировали два участка трубопровода — по улицам Пушкина и Свободы. <...> Надежным теплоснабжением обеспечены жители более 23 жилых домов и пяти социальных объектов — школа, техникум, два детских сада и станция юных техников, а также ряд учреждений»,— сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

По словам чиновника, что в 2024 году в центральной части Ахтырского уже отремонтировали участок трубопровода протяженностью более 8 км.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае в течение трех лет планируется выполнить ремонтные работы на 27 объектах теплоснабжения.

