Контракт на строительство бассейна «Капролактамовец» расторгли в Дзержинске

В Дзержинске расторгли контракт на строительство бассейна «Капролактамовец». Из бюджета Нижегородской области 2025 и 2026 годов снимают почти 129 млн руб., заложенных на эти цели, говорится в пояснительной записке к проекту декабрьских изменений в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Дзержинска Фото: администрация Дзержинска

В том числе 25,8 млн руб. было предусмотрено в виде субсидии муниципалитету в 2025 году и 102,9 млн руб. — в 2026 году.

Новый бассейн строят на месте снесенного старого. Проект предусматривает большой бассейн на шесть дорожек длиной 25 м и детский бассейн. Завершить строительство общей стоимостью 326,5 млн руб. необходимо было до 1 ноября 2025 года, однако в этот срок подрядчик ООО «Стандарт» не уложился. За нарушение условий муниципальный заказчик «Строитель» в течение года направил четыре претензии, говорится в карточке контракта. А 5 ноября контракт расторгли по решению заказчика.

В мэрии Дзержинска сообщили «Ъ-Приволжье», что техническая готовность объекта составляет 40%: выполнены работы по устройству монолитных конструкций здания и чаши большого бассейна, частично выполнено бетонирование чаши малого бассейна, монтаж металлоконструкций и устройство внутренних перегородок.

Там добавили, что заказчик ведет претензионную работу, но новые сроки реализации проекта не сообщили, сказав, что сейчас определяются источники финансирования для заключения нового контракта.

Галина Шамберина