В Ярославле продадут арестованный техно-торговый центр

На продажу выставлен арестованный техно-торговый центр на Ленинградском проспекте в Ярославле. Начальная цена объекта определена в 18,8 млн руб., лот размещен на платформе «РТС-тендер».

Нежилое здание площадью 439,9 кв. м находится в районе дома №18 на земельном участке, находящемся в государственной собственности. При этом договор аренды участка не заключен. Согласно данным с Геоинформационного портала, этаж в здании один, стены металлические.

Собственником имущества является ООО «Ресто». Организация зарегистрирована в Ярославле и занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Техно-торговый центр продается на основании постановления судебного пристава о передаче арестованного имущества на реализацию. Постановление стало следствием решения арбитражного суда Ярославской области от июля 2023 года, когда с ООО «Ресто» в пользу ООО «Агродортехснаб» было взыскано 1,9 млн руб. неосновательного обогащения. Здание центра было арестовано в марте 2025 года.

Продавец имущества — МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Алла Чижова