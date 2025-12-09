В Краснодаре осудили членов ОПГ, обманувших пенсионеров на 55 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара огласил приговор по делу о масштабном мошенничестве в отношении одиноких пожилых жителей края. Фигурантами процесса стали Галина Жестовская, Татьяна Николаева, Галина Мирошниченко и Татьяна Зайченко, признанные виновными в совершении особо крупного мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установлено следствием и судом, в 2018–2020 годах обвиняемая Жестовская организовала устойчивую преступную группу, в которую привлекла своих родственниц. Действуя согласованно, участницы подыскивали одиноких людей старше 80 лет, владевших недвижимостью, и под различными предлогами убеждали их оформить имущество на себя под обещания заботы и ухода. Фактически полученные квартиры и участки впоследствии продавались, а деньги распределялись между участницами схемы.

Для переоформления недвижимости злоумышленницы использовали подделанные документы, подбирали подставных лиц, схожих с потерпевшими, и приводили их в МФЦ, где те выдавали себя за собственников. Всего, по данным обвинения, жертвами схемы стали 18 человек в Краснодаре и Сочи, а причиненный ущерб превысил 55 млн руб.

Суд назначил Галине Жестовской 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, остальным подсудимым — по 5 лет колонии общего режима. Для Татьяны Николаевой исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вячеслав Рыжков