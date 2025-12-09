В Гуково пенсионер с ожогами после пожара доставлен в реанимацию
На ул. Минина в Гуково на пожаре в кухне получил ожоги 68-летний хозяин дома, пострадавший доставлен в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Хозяин дома пытался справиться с огнем самостоятельно, но получил ожоги. Прибывшие на вызов спасатели вывели его из горящего дома и передали медикам.
Огонь распространился на 80 кв. м, его ликвидировали семь пожарных с привлечением двух автоцистерн.
Обстоятельства и причину пожара установит дознаватель ведомства.