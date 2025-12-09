В Гуково пенсионер с ожогами после пожара доставлен в реанимацию

На ул. Минина в Гуково на пожаре в кухне получил ожоги 68-летний хозяин дома, пострадавший доставлен в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Хозяин дома пытался справиться с огнем самостоятельно, но получил ожоги. Прибывшие на вызов спасатели вывели его из горящего дома и передали медикам.

Огонь распространился на 80 кв. м, его ликвидировали семь пожарных с привлечением двух автоцистерн.

Обстоятельства и причину пожара установит дознаватель ведомства.

Наталья Белоштейн