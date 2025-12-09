Куриные яйца и картофель подешевели в Новороссийске

В Новороссийске снизились средние розничные цены на некоторые составляющие новогоднего салата «оливье». По данным управления экономического развития города, за неделю уменьшилась стоимость куриных яиц и картофеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно результатам мониторинга средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания, десяток куриных яиц первой категории в Новороссийске подешевел на 8,13% за неделю, его стоимость снизилась с до 75,33 руб. вместо 82 руб. Столовые куриные яйца второй категории стали дешевле на 4,46%, их стоимость составляет в среднем 71,33 руб. за десяток.

В период с 1 по 8 декабря специалисты управления экономического развития Новороссийска также зафиксировали снижение цен на картофель. Его стоимость составила 45,33 руб./кг вместо 47 руб./кг (-3,55%).

Цены на детское питание и товары для детей за неделю не изменились, прежней осталась стоимость репчатого лука, белокочанной капусты, яблок и моркови, а также нескольких видов мяса и рыбы. Незначительный рост цен в пределах 1,05% установили на батоны, а весовое и фасовочное сливочное масло за указанный период подешевело в среднем на 1,14 — 1,51%.

София Моисеенко