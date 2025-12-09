Нижегородские ученые научили нейросеть предсказывать риски смерти у диабетиков

Ученые Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) создали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может предсказывать риски смерти у людей с диабетом с точностью до 84% и объяснять свои выводы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

ИИ-модель обучили на данных более чем 550 пациентов, которые наблюдались у врачей на протяжении 17 лет. Из сотен клинических и лабораторных показателей нейросеть выбрала 10 наиболее значимых биомаркеров.

«Возраст, продолжительность болезни и количество осложнений — самые мощные факторы риска смерти при диабете. Наш подход позволяет составить персональную карту рисков для конкретного пациента. К примеру, модель может показать, что у пациента высокий риск смерти на 68% сложился в первую очередь из-за повышенного креатинина, возраста и четырех диабетических осложнений», — рассказал автор исследования, директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.

Искусственный интеллект поможет специалистам обнаружить взаимосвязь между десятками параметров здоровья и сфокусироваться на управлении индивидуальными рисками, считают ученые.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

Елена Ковалева