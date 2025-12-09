Пожар на мусорном полигоне загрязняет воздух в пригороде Новороссийска

Загрязнения атмосферного воздуха зафиксировали в районе Щелбы, в Васильевке и Абрау-Дюрсо под Новороссийском в результате продолжающегося пожара на мусорном полигоне. Об этом заявили в контрольно-ревизионном управлении города, ссылаясь на данные управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Роспотребнадзор продолжает проводить регулярные мониторинги качества атмосферного воздуха в жилых зонах, расположенных неподалеку от мусорного полигона в Новороссийске. Пожар на объекте «Терра-Н» продолжается больше недели, его пытаются потушить различными методами.

По данным Роспотребнадзора, по результатам исследований 2 и 3 декабря превышений ПДК загрязняющих веществ в Новороссийске не зафиксировали, но уже с 4 по 7 декабря в воздухе нашли взвешенные вещества и оксид углерода. Факт загрязнений установили в непосредственной близости к мусорному полигону (ДП Щелба), а также в Абрау-Дюрсо и Васильевке. В пригороде наблюдается повышенная задымленность.

В связи с текущей ситуацией Роспотребнадзор призывает жителей Новороссийска минимизировать время нахождения на открытом воздухе, не открывать окна в утреннее и ночное время, регулярно промывать нос и горло и увеличить потребление жидкости до двух-трех литров в день. Горожанам рекомендуют использовать системы очистки помещений, занавешивать окна, ограничить физические нагрузки. В случае ухудшения состояния новороссийцам следует незамедлительно обращаться за помощью в медицинские организации.

Последние данные по пожару на мусорном полигоне со стороны администрации Новороссийска были предоставлены 7 декабря. Заместитель главы города Александр Гавриков сообщал, что на участке специалисты работают в круглосуточном режиме и принимают меры для предотвращения распространения пожара.

«Продолжаются работы по проливу водой очагов возгорания и отсыпке грунтом тела полигона»,— писал Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

В тот же день чиновник заявил, что для ликвидации пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке применяются различные методы тушения. Для охлаждения полигона, по словам Гаврикова, используют воду и пену, для изоляции в ход идут негорючие материалы и песок.

Согласно сведениям от 6 декабря, площадь тления на полигоне Новороссийска составляла 220 кв. м.

София Моисеенко