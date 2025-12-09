В ноябре доля отказов в розничных кредитах на Кубани выросла до 83%

Доля отказов в выдаче розничных кредитов в Краснодарском крае в ноябре достигла 83,7%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Показатель вырос на 4,7 п.п. к уровню прошлого года, когда он составлял 79%. Рост отказов зафиксирован по всем видам розничного кредитования — от потребительских займов и POS-кредитов до автокредитов, ипотечных программ и кредитных карт.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по стране доля отклоненных заявок в ноябре увеличилась до 82,6%, что на 5,1 п.п. выше, чем годом ранее. По сравнению с октябрем рост составил 0,4 п.п. Среди регионов — лидеров по числу обращений наиболее высокие уровни отказов отмечены в Кемеровской области (84,4%), а также в Новосибирской и Омской областях (по 84,2%).

В НБКИ отмечают, что банки продолжают ужесточать подходы к оценке рисков. По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, текущего снижения ключевой ставки и стабилизации полной стоимости кредита пока недостаточно для возвращения на рынок основной части заемщиков с качественным профилем. В результате конкуренция за клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом усиливается: доля отказов по их заявкам (при рейтинге выше 750 баллов) остается существенно ниже среднего уровня — менее 58%.

Вячеслав Рыжков