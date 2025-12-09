В Новороссийске зафиксировали рост цен на дизельное топливо

За неделю стоимость литра дизельного топлива в Новороссийске увеличилась на 0,21%. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты мониторинга городского управления экономического развития.

В период с 1 по 8 декабря оптово-отпускные и розничные цены на топливо на территории Новороссийска почти не изменились. Бензин АИ-92 поднялся в цене на 0,02%, с 66,6 до 66,61 руб./л, а АИ-95 стал дешевле на 0,04% — стоимость литра бензина с таким октановым числом в среднем составляет 73,2 руб.

Рост цен зафиксирован у зимнего дизельного топлива с содержанием серы не более 0,05%. 1 декабря стоимость одного литра дизельного топлива составляла 71,8 руб., а 8 декабря, по данным управления, показатель увеличился до 71,95 руб./л.

Цены на сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта в Новороссийске сохранились на уровне прошлой недели. Один литр газа, согласно информации управления экономического развития города, стоит 32,28 руб.

София Моисеенко