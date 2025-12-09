ВС признал фиктивными сделки ВЭБ.РФ со ставропольской фирмой на 4,9 млрд рублей

Верховный суд России отказал госкорпорации ВЭБ.РФ во взыскании 4,9 млрд руб. основного долга и 460 млн руб. процентов с компании «Агроминералпрод», поскольку все судебные инстанции признали спорные финансовые операции фиктивными. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Арбитражный суд Ставропольского края ранее отклонил иск ВЭБ.РФ к фирме «Агроминералпрод» о взыскании 4,9 млрд руб. основного долга по займу и 460 млн руб. процентов за 2023 год. Суд признал спорные финансовые операции фиктивными. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение.

Займовое соглашение между «Агроминералпрод» и компанией «ТПК Техальянс» заключили в июле 2016 года. По договору заемщик должен был вернуть 4,9 млрд руб. с процентами по ставке 9,35% годовых до сентября 2052 года. В качестве обеспечения планировалось использовать земельный участок сельхозназначения площадью свыше 1,2 тыс. гектаров в Тверской области.

«Агроминералпрод» зарегистрировали в 2012 году в станице Марьинская Ставропольского края. Основная деятельность — оптовая торговля за вознаграждение. Учредитель — Алексей Починок, уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели не публикуются после 2015 года, когда выручка составила 76 млн руб., прибыль — 1,1 млн руб.

Компания «ТПК Техальянс» одновременно выпустила десять векселей номиналом 492 млн руб. каждый. Позже стороны оформили новацию, заменив вексельные обязательства займовыми. Права требования по договору передали управляющей компании «Альянс Менеджмент».

По договору от 22 ноября 2017 года «Альянс Менеджмент» как управляющий ипотечным покрытием передал ВЭБ.РФ имущество, включающее ипотечные сертификаты участия и кредитный портфель.

В апреле 2024 года суд взыскал с «Агроминералпрод» 3 млрд рублей процентов за период с 2016 по 2022 год. Однако при рассмотрении нового иска об основном долге выяснились существенные обстоятельства.

Росфинмониторинг сообщил об отсутствии данных, подтверждающих финансовые отношения сторон. Налоговая инспекция Таганрога не обнаружила сведений о движении средств по счетам «ТПК Техальянс». Саму компанию исключили из реестра юридических лиц в сентябре 2019 года.

Суд установил, что «ТПК Техальянс» не располагала денежными средствами или имуществом на сумму свыше 4,5 млрд руб., а «Агроминералпрод» не имела активов для возврата займа. Векселедатель не мог исполнить обязательства ни в 2024 году, ни к сроку погашения в 2052-м.

По мнению суда, фиктивные векселя оформили для создания видимости законности залоговых прав на земельный участок и искусственного увеличения ипотечного покрытия. Это позволило выпустить необеспеченные ипотечные сертификаты на 4,9 млрд руб. и вывести их на биржевой рынок для последующих противоправных операций с активами, включая пенсионные накопления.

Арбитражный суд пришел к выводу, что действия всех участников сделки были направлены на создание искусственной кредиторской задолженности через сомнительные операции, что делает такие соглашения ничтожными.

Судебные инстанции выявили в действиях участников договора направленность на совершение сомнительных финансовых операций. Суд отметил, что законодательство и судебная практика не допускают попустительства в отношении противоречивого и недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов.

«Создание видимости права через обман или намеренное искажение информации для получения несоразмерных преимуществ представляет собой действие, направленное на обход закона с противоправной целью»,— говорится в постановлении суда.

