Косметический кластер Крыма планирует нарастить выручку до 21 млрд рублей в 2029 году

Участники созданного в 2025 году Крымского парфюмерно-косметического кластера рассчитывают увеличить совокупную выручку с 14 млрд руб. в 2025 году до 21 млрд руб. к 2029-му. Как сообщили «Эксперту Юг» в минпромторге республики, рост обеспечат как действующие предприятия, так и два новых участника, которые, по оценкам ведомства, добавят еще около 6 млрд руб. оборота. Дополнительный прирост выручки существующих компаний кластера к 2029 году составит 981 млн руб.

По данным министерства, налоговые отчисления участников за указанный период увеличатся в 1,6 раза — с 1,4 млрд до 2,3 млрд руб. Сейчас объединение включает 11 производителей косметики, эфиромасличной продукции и сопутствующих товаров, среди которых «Сакские грязи», «Крымская роза», «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод», «Тургеневская», «Промпак» и другие. В состав кластера также рассматривается присоединение Крымского содового завода.

Власти республики рассчитывают, что объединение позволит предприятиям сократить затраты за счет совместного использования инфраструктуры и выстраивания кооперационных цепочек. Минпромторг Крыма завершает подготовку программы развития кластера до 2029 года, которая будет утверждена после согласования с участниками.

Вячеслав Рыжков