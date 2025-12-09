«СКА Ростов-на-Дону» объявил о завершении сотрудничества сразу с пятью игроками

Медийный футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» объявил об уходе сразу пятерых футболистов. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба МФК «СКА Ростов-на-Дону»

Клуб покидают Вячеслав Шакир, Максим Беляев, Алексей Клюкин, Павел Соломатин и Сергей Обивалин.

«Мы благодарим ребят за время, проведенное в команде, за самоотдачу на играх и тренировках и желаем им успехов в дальнейшем. Самое главное — без травм»,— говорится в сообщении медийного клуба.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что «СКА Ростов-на-Дону» покинул бывший профессиональный футболист Зоран Тошич.

Константин Соловьев