Мужчина пошел под суд за кражу телефона в храме Анапы

Анапский районный суд вынес приговор 65-летнему приезжему из Самарской области за кражу мобильного телефона в православном храме. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, приезжий из другого региона в феврале этого года похитил чужой мобильный телефон, оставленный на столе в православном храме имени Иконы Божьей Матери «Умиление» в Анапе. Установлено, что мужчина украл телефон с целью личного обогащения.

Суд Анапы учел мнение гособвинителя и личность подсудимого при рассмотрении дела. 65-летнему мужчине вынесли наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении.

София Моисеенко

