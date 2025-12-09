Больше 30 домов в Новороссийске остались без отопления

Из-за утечки на сетях «АТЭК» подачу отопления приостановили по ряду адресов в центре Новороссийска. Об этом сообщает МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты «АТЭК» обнаружили утечку теплоносителя в тепловой камере в районе ул. Коммунистическая, 36. По данным ресурсоснабжающей организации, сейчас бригады откачивают сеть, производят дренирование трубопровода и камер. По завершении этих работ запланирован демонтаж дефектного участка трубопровода с последующим монтажом нового участка.

Без отопления в связи с аварийной ситуацией остались жители следующих многоквартирных домов в Новороссийске:

ул. Видова, 56, 58, 65, 79, 7, 7А

ул. Губернского, 2, 3, 4

ул. Кутузовская, 13, 15, 17, 25

ул. Мира, 15, 19

ул. Новороссийской Республики, 13, 28, 39, 31/32А, 31/32Б, 36/37, 50, 52

ул. Революции 1905 года, 21, 29, 33

ул. Рубина, 1, 3, 4

ул. Советов, 21, 23

ул. Щорса, 3

ул. Грибоедова, 16, 16А, 9

ул. Конституции, 18

ул. Сипягина, 20, 22А

ул. Фисанова, 20

ул. Энгельса, 35А

Подача отопления приостановлена в городской поликлинике №1, поликлинике моряков, детском саду №56, а также в гимназиях №1 и №20.

Работы планируется завершить к 16:30 с последующим запуском котельной и набором температурных параметров, как пояснили в МЦУ Новороссийска.

София Моисеенко