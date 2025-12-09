Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Больше 30 домов в Новороссийске остались без отопления

Из-за утечки на сетях «АТЭК» подачу отопления приостановили по ряду адресов в центре Новороссийска. Об этом сообщает МЦУ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты «АТЭК» обнаружили утечку теплоносителя в тепловой камере в районе ул. Коммунистическая, 36. По данным ресурсоснабжающей организации, сейчас бригады откачивают сеть, производят дренирование трубопровода и камер. По завершении этих работ запланирован демонтаж дефектного участка трубопровода с последующим монтажом нового участка.

Без отопления в связи с аварийной ситуацией остались жители следующих многоквартирных домов в Новороссийске:

  • ул. Видова, 56, 58, 65, 79, 7, 7А
  • ул. Губернского, 2, 3, 4
  • ул. Кутузовская, 13, 15, 17, 25
  • ул. Мира, 15, 19
  • ул. Новороссийской Республики, 13, 28, 39, 31/32А, 31/32Б, 36/37, 50, 52
  • ул. Революции 1905 года, 21, 29, 33
  • ул. Рубина, 1, 3, 4
  • ул. Советов, 21, 23
  • ул. Щорса, 3
  • ул. Грибоедова, 16, 16А, 9
  • ул. Конституции, 18
  • ул. Сипягина, 20, 22А
  • ул. Фисанова, 20
  • ул. Энгельса, 35А

Подача отопления приостановлена в городской поликлинике №1, поликлинике моряков, детском саду №56, а также в гимназиях №1 и №20.

Работы планируется завершить к 16:30 с последующим запуском котельной и набором температурных параметров, как пояснили в МЦУ Новороссийска.

София Моисеенко

